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Хргович усомнился в проведении боя Усик - Дюбуа

Филип Хргович хочет получить шанс на титульный поединок с украинцем.
Сегодня, 11:50
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович поделился мнением о поединке чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика с обязательным претендентом WBA Даниэль Дюбуа.

По словам хорватского спортсмена, он надеется, что бой сорвется и он сможет выйти в ринг с украинцем.

"WBA стоит передо мной, сейчас их очередь. Так что я не расстроен, но есть большая вероятность, что Дюбуа не восстановился после своей травмы. Ходит много разговоров о том, что я следующий в очереди".

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"Я думаю, что пока ничего не подписано. Может быть, я буду следующим претендентом. Посмотрим, что произойдет с этим поединком. Но я не разочарован", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее Рой Джонс объяснил почему не состоялся бой украинского боксера с Тайсоном Фьюри.


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