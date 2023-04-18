Хргович усомнился в проведении боя Усик - Дюбуа

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович поделился мнением о поединке чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика с обязательным претендентом WBA Даниэль Дюбуа.

По словам хорватского спортсмена, он надеется, что бой сорвется и он сможет выйти в ринг с украинцем.

"WBA стоит передо мной, сейчас их очередь. Так что я не расстроен, но есть большая вероятность, что Дюбуа не восстановился после своей травмы. Ходит много разговоров о том, что я следующий в очереди".

Читай также: Обязательная защита, трилогия с Джошуа или все-таки Фьюри: кто станет соперником Усика

"Я думаю, что пока ничего не подписано. Может быть, я буду следующим претендентом. Посмотрим, что произойдет с этим поединком. Но я не разочарован", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее Рой Джонс объяснил почему не состоялся бой украинского боксера с Тайсоном Фьюри.