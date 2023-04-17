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Рой Джонс объяснил почему не состоялся бой Усик - Фьюри

Американец назвал потенциальных соперников украинца и британца.
Сегодня, 07:42
Рой Джонс / Getty Images
Рой Джонс / Getty Images

Легендарный боксер Рой Джон поделился мнением о срыве поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам мирового спортсмена, бой не состоялся, ведь общество было не заинтересовано в нем.

"Я не сержусь из-за ситуации в супертяжелом весе, ведь единственный бой, который там не состоялся, - это поединок Усик - Фьюри. Но что касается этого боя, то это два боксера, которые, наверное, не будут вступать в размены. Они оба будут наматывать круги по рингу, и может оказаться, что это не тот бой, который мы хотим увидеть".

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"Я говорил об этом в прошлом году. Я говорил, что мир не так уж и хочет увидеть их бой прямо сейчас, ведь супертяжелый вес дал нам много хороших поединков. Давайте продолжать в таком же духе. Сейчас у нас есть два чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Пусть они остаются чемпионами, пусть сначала подерутся с кем-то другим. Если соперники закончатся, то они подерутся друг с другом, потому что для них больше ничего не останется".

Рой Джонс назвал бои, которые хотел бы увидеть в ближайшем будущем.

"Сейчас Усик против Уайлдера - это хороший бой. Джошуа против Фьюри - хороший бой. Это будут насыщенные поединки. Бой Усика и Фьюри не будет насыщенным. Это два боксера, два техничных парня", - приводит слова Джонса Boxing Social.

Ранее Усик сообщил, когда и с кем планирует провести следующий бой.


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