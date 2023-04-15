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Джойс оценил возможность боя против Усика и Фьюри

Британец хочет войти в топы супертяжелого веса.
Сегодня, 08:40
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мнением по поводу потенциальных боев против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика или обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам британского боксера, украинский спортсмен отказывается от поединка, а значит более вероятный бой с "Цыганским королем".

"Я хочу сделать себе имя и стать чемпионом. Я просто должен быть №1 в своей весовой категории. Фьюри говорил, что готов подраться со мной после поединка с Усиком. Чтобы поддержать разговор, я тоже могу сказать, что в следующем бою встречусь с Джошуа или Уайлдером".

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"Конечно, идеальный вариант, это поединок против Усика, но он не хочет драться со мной и говорит, что я танк. Также я не против подраться с Фьюри. Он упоминал мое имя. Давайте устроим этот бой", - приводит слова Джойса Boxing News 24.

Напомним, что в следующем бою Джойс встретится с Чжилеем. Поединок состоится 15 апреля в Лондоне на Copper Box Arena. Ранее на ISPORT.ua сообщалось, что Джойс и Чжилей прошли процедуру взвешивания.


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