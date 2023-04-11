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Джойс объяснил, почему бы Фьюри победил бы Усика

Британец хотел бы увидеть бой за абсолютное чемпионство.
Сегодня, 10:49
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мнением о сорванном поединке обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам Джойса, победу в титульном бою добыл бы "Цыганский король".

"Это был бы близкий бой. Однако я считаю, что Фьюри победил бы, потому что он больше. Но никогда ничего нельзя говорить наверняка, поскольку Усик наносит много ударов, и с Джошуа он продемонстрировал отличную держалку".

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"Я действительно хочу увидеть этот бой. Ну, я хотел увидеть этот поединок. Возможно, он все еще состоится, но если нет, то мой бой с Фьюри будет еще лучше", - приводит слова Джойса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что шведский супертяжеловес назвал виновника срыва боя Усик - Фьюри.


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