iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Валлин назвал виновника срыва боя Усик - Фьюри

Швед отметил особый стиль поведения британского чемпиона.
Сегодня, 13:33
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший соперник чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Отто Валлин высказался о срыве поединка британца против обладателя титулов WBA/WBO/IBF Александра Усика.

По словам шведского супертяжеловеса, "Цыганский король" заигрался, из-за чего сорвался титульный бой.

"Трудно сказать, кто виноват, ведь я не участвовал в этих обсуждениях и переговорах. Но, если смотреть со стороны, то, по правде говоря, кажется, что Фьюри слишком много валял дурака. Похоже, что в конце Усику это уже надоело".

Читай также: Тренер Уайлдера предположил, кто виновен в срыве боя Усика с Фьюри

"Я так вижу эту ситуацию, глядя со стороны. Не могу утверждать на сто процентов, но мне так кажется", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, бой Фьюри и Усик должен был состояться 29-го апреля в Лондоне, однако переговоры сорвались. 

Ранее промоутер назвал следующего потенциального соперника британского боксера.


Статьи по теме

Летом Барселона планирует подписать еще одного нападающего Летом Барселона планирует подписать еще одного нападающего
Валлин предположил, за счет чего Дюбуа может одолеть Усика Валлин предположил, за счет чего Дюбуа может одолеть Усика
Лига чемпионов: Бенфика примет Интер, Манчестер Сити - Баварию Лига чемпионов: Бенфика примет Интер, Манчестер Сити - Баварию
"Ничего не потеряли": Президент Динамо оценил продажу Цыганкова в Жирону "Ничего не потеряли": Президент Динамо оценил продажу Цыганкова в Жирону
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Европа15:37
Летом Барселона планирует подписать еще одного нападающего
Бокс15:22
Валлин предположил, за счет чего Дюбуа может одолеть Усика
Лига Чемпионов14:50
Лига чемпионов: Бенфика примет Интер, Манчестер Сити - Баварию
Украина14:48
"Ничего не потеряли": Президент Динамо оценил продажу Цыганкова в Жирону
Другие страны14:29
"Вы не хотите играть": Роналду набросился на игрока Аль-Фейхи после ничьи
Украина14:16
Полузащитник Шахтера: В первую очередь хочу стать чемпионом Украины
Лига Чемпионов14:00
Манчестер Сити - Бавария: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Киберспорт13:50
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Бокс13:47
"Я готов драться": Шведский супертяжеловес вызвался на поединок с Джошуа
Бокс13:33
Валлин назвал виновника срыва боя Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK