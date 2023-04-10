Валлин назвал виновника срыва боя Усик - Фьюри

Бывший соперник чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Отто Валлин высказался о срыве поединка британца против обладателя титулов WBA/WBO/IBF Александра Усика.

По словам шведского супертяжеловеса, "Цыганский король" заигрался, из-за чего сорвался титульный бой.

"Трудно сказать, кто виноват, ведь я не участвовал в этих обсуждениях и переговорах. Но, если смотреть со стороны, то, по правде говоря, кажется, что Фьюри слишком много валял дурака. Похоже, что в конце Усику это уже надоело".

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"Я так вижу эту ситуацию, глядя со стороны. Не могу утверждать на сто процентов, но мне так кажется", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, бой Фьюри и Усик должен был состояться 29-го апреля в Лондоне, однако переговоры сорвались.

Ранее промоутер назвал следующего потенциального соперника британского боксера.