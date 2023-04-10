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Промоутер назвал следующего потенциального соперника Фьюри

Представитель чемпиона WBC рассказал о ближайших планах своего подопечного.
Сегодня, 10:58
Боб Арум и Тайсон Фьюри / Getty Images
Боб Арум и Тайсон Фьюри / Getty Images

Боб Арум, со-промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями по поводу ближайшего боя своего клиента.

По словам главы компании Top Rank, его подопечному могут организовать поединок с бывшим чемпионом Энди Руисом. При этом представитель британского боксера подтвердил, что после они собираются вернуться к обсуждению объединительного боя против Александра Усика.

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"Тайсон проводил отпуск в Италии со своей семьей. Он уже вернулся в Англию. Мы ведем переговоры по поискам лучшего доступного соперника для Фьюри, чтобы сразиться с ним летом в Великобритании. Возможно, это будет Энди Руис или кто-нибудь подобный.

Если Тайсон добьется успеха, а Усик победит Дюбуа, я надеюсь, что в ноябре или декабре они проведут бой в Саудовской Аравии. И тогда у нас будет один чемпион супертяжелого веса", - сказал Арум в комментарии Cornerman Boxing.

Ранее Боб Арум также оценил возможность проведения боя Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Боб Арум Энди Руис

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