Промоутер Фьюри оценил возможность проведения боя с Джошуа

Боб Арум, со-промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал вероятность проведения боя против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

Глава промоутерской компании Top Rank заявил, что Эй Джей не впечатлил его в последнем поединке с Джермейном Франклином, и считает, что его не осмелятся выпустить в ринг против его клиента.

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"Да, это отличный бой для Тайсона Фьюри, но я не думаю, что Эдди Хирн выпустит Джошуа на ринг с ним, потому что Энтони ужасно выглядел в своем последнем поединке. Он выглядит как боец, которому совершенно не хватает уверенности. Поэтому я не знаю, состоится ли когда-нибудь этот бой", - сказал Арум в комментарии YouTube-каналу Maestro А.

Ранее промоутер Эдди Хирн рассказал, сколько боев планирует провести Энтони Джошуа в этом году.