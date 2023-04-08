Промоутер сообщил, когда Джошуа проведет следующий бой

Британский экс-чемпион планирует еще дважды выйти в ринг в этом году.

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного после победы над Джермейном Франклином.

По его словам, свой следующий бой британский боксер намерен провести в июле. Кроме того, после этого Эй Джей собирается выйти в ринг еще раз в этом году - это должно произойти в декабре.

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"Меня постоянно спрашивают о Джошуа. Было несколько разговоров о важных поединках в декабре, но сейчас нам нужно решить, с кем Эй Джей подерется следующим. Он собирается вернуться в июле.

Да, он намерен выступить в июле и еще раз в декабре. Это все интригует, я знаю. Итак, сейчас мы просто должны решить, какой бой мы хотим в июле", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Отметим, также Эдди Хирн назвал следующего потенциального соперника Энтони Джошуа.