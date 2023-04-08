Промоутер Джошуа назвал следующего потенциального соперника

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, кто может стать следующим соперником его подопечного после победы над Джермейном Франклином в недавнем бою.

По словам представителя британского боксера, наиболее вероятным вариантом на данный момент видится Диллиан Уайт, но все еще предстоит обсудить.

Читай также: Стали известны потенциальные соперники Джошуа после победы над Франклином

"Я думаю, что есть много людей, которые считают, что Диллиан Уайт имел бы отличные шансы в этом бою. Потому я думаю, что это большой поединок. Но предстоит еще много переговоров.

Могу ли я сказать, что он фаворит? Возможно, если мы не пойдем на бой с Уайлдером или Фьюри. Посмотрим, потому что Диллиан также хотел бы провести бой до этого", - сказал Хирн в комментарии iD Boxing.

Ранее промоутер Джо Джойса отреагировал на желание Энтони Джошуа устроить бой.