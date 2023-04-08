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Промоутер Джошуа назвал следующего потенциального соперника

Эдди Хирн поделился планами по поводу будущего своего подопечного.
Сегодня, 09:28
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, кто может стать следующим соперником его подопечного после победы над Джермейном Франклином в недавнем бою.

По словам представителя британского боксера, наиболее вероятным вариантом на данный момент видится Диллиан Уайт, но все еще предстоит обсудить.

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"Я думаю, что есть много людей, которые считают, что Диллиан Уайт имел бы отличные шансы в этом бою. Потому я думаю, что это большой поединок. Но предстоит еще много переговоров.

Могу ли я сказать, что он фаворит? Возможно, если мы не пойдем на бой с Уайлдером или Фьюри. Посмотрим, потому что Диллиан также хотел бы провести бой до этого", - сказал Хирн в комментарии iD Boxing.

Ранее промоутер Джо Джойса отреагировал на желание Энтони Джошуа устроить бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Диллиан Уайт

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