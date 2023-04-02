Стали известны потенциальные соперники Джошуа после победы над Франклином

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о победе Джошуа над Франклином.

По словам авторитетного функционера, британский боксер может сразиться с Тайсоном Фьюри или Диллианом Уайтом.

"Нужно устроить некоторые бои, и у нас есть только один шанс сделать это. Как по мне, потенциально это ситуация вокруг поединка против Тайсона Фьюри. В то же время я по-прежнему хочу, чтобы Джошуа провел еще один бой с Дерриком Джеймсом и продолжал становиться лучше в том, над чем он работает. Мне кажется, что бой с Диллианом Уайтом был бы отличным".

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"Джошуа возьмет короткую паузу и вернется в тренировочный лагерь. Я бы хотел, чтобы он трижды подрался в этом году. Для этого ему нужно вернуться в ринге не позже июля или августа. Надеюсь, перерыв будет недолгим, и мы увидим, что последует дальше", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео лучших моментов боя Джошуа - Франклин.