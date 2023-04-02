Джошуа - Франклин: лучшие моменты боя

В субботу, первого апреля, на арене О2 в Лондоне (Англия) состоялся поединок в супертяжелой весовой категории между местным экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO).

Во время боя инициатива оставалась за британским боксером, несмотря на попытки американца застать соперника врасплох.

Победу по итогам полного поединка единогласным решением судей одержал британец.

Вашему вниманию лучшие моменты боя Джошуа - Франклин:

Ранее сообщалось, что Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.