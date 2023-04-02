Джошуа в невзрачном стиле победил Франклина

Британский боксер сумел успешно вернуться после двух поражений от Александра Усика.

В субботу, первого апреля, на арене О2 в Лондоне (Англия) состоялся поединок в супертяжелой весовой категории между местным экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO).

С первых минут поединка британский боксер действовал осторожно: подключал джеб, но уступал в скорости. Американец старался контратаковать, чтобы застать врасплох Энтони - моментами получалось.

Джошуа с каждой минутой все больше доминировал, что позволило ему чувствовать себя комфортно в ринге. Джермейн не собирался сдаваться, показывая, что готов идти до конца. Американец, который все чаще пропускал, старался идти в клинч, что сказывалось на зрелище поединка.

В средине боя американцу удалось пару раз удивить своего оппонента, который немного терял хватку. В некоторых моментах Франклин успешно находил брешь в обороне британца, который потом старался замедлить ход боя.

Финальный отрезок был за Джошуа, который держал дистанцию, действовал осторожно. Франклин уже не так уверенно стоял на ногах, но все же достоял.

После финального гонга судьи единогласно отдали победу Джошуа: 117-111, 118-111 и 117-111.

Примечательно, что после гонга между командами боксеров едва не началась драка - успели остановиться.

STILL GOING AT IT AFTER THE BELL 🤯#JoshuaFranklin LIVE on DAZN now pic.twitter.com/9XZhGx6r2c — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 1, 2023