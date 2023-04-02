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Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри

Британец хочет заполучить титульный бой.
Сегодня, 07:34
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший объединенный чемпион хэвивейта из Британии Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) одержал победу над американцем Джермейном Франклином.

После поединка британский боксер бросил вызов чемпиону WBC Тайсону Фьюри.

"Я стараюсь ради фанатов, и мне хорошо известно, кого они хотят видеть моим следующим соперником. С кем вы хотите, чтобы я подрался?! Вы сказали Фьюри, да?!"

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"Для меня было бы огромной честью сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC. Я стою прямо здесь и говорю с гордостью - это была бы честь для меня. Тайсон, где бы ты ни был, если ты слушаешь: ты знаешь мой менеджмент, ты знаком с моим промоутером, и у нас уже был диалог, - так что давай продолжим. Надеюсь, мы сможем сделать это раньше, чем позже. Ведь мы не молодеем", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Ранее авторитетный промоутер спрогнозировал действия Фьюри после срыва поединка с Усиком.


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