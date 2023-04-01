Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Франклином

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа вернется в ринг после двух поражений от Александра Усика и потери поясов поединком против Джермейна Франклина.

Как сообщает Mirror, гонорар британского боксера за предстоящий поединок составит до 10 миллионов фунтов стерлингов (около 11,36 миллионов евро).

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В то же время американский боец заработает в разы меньше - 500 тысяч фунтов стерлингов (около 568 тысяч евро). Но его гонорар может вырасти до миллиона фунтов, если поединок будет коммерчески успешным.

Отметим, что в первом бою против Усика Джошуа заработал 15 миллионов фунтов стерлингов (около 17 миллионов евро), а гонорар за реванш с украинцем в Саудовской Аравии составил 65 миллионов фунтов (около 73,8 миллиона евро).

Напомним, что Энтони Джошуа и Джермейн Франклин встретятся в ринге 1 апреля в Лондоне на арене O2.

Ранее Джошуа заявил о готовности завершить карьеру, если проиграет бой против Франклина.