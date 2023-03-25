Джошуа заявил о готовности завершить карьеру, если проиграет бой против Франклина

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о бое против Джермейна Франклина.

"Должен воспринимать Франклина серьезно. Надеюсь, что я победю 1 апреля, потому что, очевидно, если я проиграю ему, то моя карьера закончится.

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Это значит, что никто не даст мне биться снова. Они создают все эти нарративы, я просто должен сосредоточиться на своем деле. Я не собираюсь проигрывать", – сказал Джошуа в интервью DAZN Boxing.

Напомним, бой Джошуа - Франклин состоится 1 апреля в Лондоне.