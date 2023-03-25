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Промоутер Джошуа назвал причину срыва боя Усик - Фьюри

Эдди Хирн отметил жадность британского чемпиона.
Сегодня, 08:55
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу срыва поединка за абсолютный титул в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, британский боксер является главной причиной того, что бой не состоялся. Хирн уверен, что Фьюри не хотел идти на финансовые уступки во время реванша с Усиком.

"Пару недель назад Фрэнк Уоррен сказал, что бой легко организовать. Я искренне верю, что Фрэнк хотел сделать этот поединок, но у Фьюри были другие планы. Тайсон настаивал на расколе 70 на 30.

Наверное, Фьюри ориентировался на первый бой Усика и Джошуа, но тогда Александр был в качестве претендента. Он победил и стал объединенным чемпионом. Усик получил 50 на 50 в реванше и снова победил Энтони".

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"70 на 30 - это не справедливо, но Усик согласился. Думаю, он сказал, что в реванше, после его победы, у него будет доход - 70%. Фьюри, конечно же, настаивал, чтобы это было 50 на 50. Опять же, если бы Александр был просто обязательным претендентом, то это имело смысл. Сейчас Усик объединенный чемпион мира с тремя поясами, одна из самых больших звезд в этом спорте", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри сообщил, что в седьмой раз станет отцом.


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