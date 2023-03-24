Тайсон Фьюри сообщил, что в седьмой раз станет отцом

Британский боксер и его жена уже воспитывают троих дочерей и троих сыновей.

У Тайсона и его жены Пэрис уже шестеро детей / instagram.com/tysonfury

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, с которым обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику недавно не удалось договориться об объединительном бое, готовится в седьмой раз стать отцом.

Британский боксер у себя в Instagram сообщил, что его жена Пэрис беременна.

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"Еще не все потеряно. У меня свидание с моей красивой беременной женой Пэрис Фьюри. Седьмой ребенок на подходе. Великолепная новость, которая подбодрит меня", - написал Фьюри.

Сейчас у британца и его жены трое дочерей - Венесуэла Линда, Валенсия Эмбер и Афина, а также три сына - Принс Джон Джеймс, Принс Тайсон Люк и Принс Адонис Амазайя.

Отметим, ранее промоутер Тайсона Фьюри обвинил Александра Усика в срыве боя.