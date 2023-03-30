"На кону много чего": Промоутер предположил, что ждет Джошуа в случае поражения от Франклина

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о ближайшем бое против Джермейна Франклина.

Представитель британского боксера отметил важность предстоящего поединка, заявив, что поражение станет катастрофой и разрушит все стремления его подопечного.

"Люди сейчас активно обсуждают тему, завершения карьеры Энтони Джошуа, если он проиграет этот бой. Что ж, его надежды снова стать чемпионом мира окончательно разрушатся, а это очень важно для него.

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Поражение обернется катастрофой. Мы в такой ситуации, когда не можем сказать, что это просто еще один бой. Все понимают, что это не так. В субботу будет стоять на кону много чего.

Если Эй Джей быстро нокаутирует Франклина, то люди скажут, что это был легкий соперник. Если поединок продлится всю дистанцию, то они скажут, что Джошуа уже не тот. Поэтому не стоит слишком сильно беспокоиться о том, что все говорят. Вы просто должны верить в себя.

Достижения Энтони невероятны. Он двукратный чемпион мира. Олимпийский чемпион. Что еще нужно?" - цитирует Хирна Boxing Scene.

Напомним, что Энтони Джошуа и Джермейн Франклин встретятся в ринге 1 апреля в Лондоне на арене O2.

Ранее Джошуа заявил о готовности завершить карьеру, если проиграет бой против Франклина.