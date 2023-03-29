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Джошуа и Франклин устроили дуэль взглядов перед боем

Британский экс-чемпион возвращается в ринг после двух поражений от Александра Усика.
Сегодня, 18:29
Энтони Джошуа и Джермейн Франклин / Getty Images
Энтони Джошуа и Джермейн Франклин / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в своем ближайшем поединке подерется с Джермейном Франклином.

Бой британского и американского боксеров состоится 1 апреля в Лондоне на арене O2.

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Перед поединком будущие соперники встретились лицом к лицу на пресс-конференции, устроив также традиционную битву взглядов.

Источник: Getty Images

Оба бойца абсолютно спокойно провели дуэль, одновременно завершив психологическое противостояние.

Ранее Джошуа заявил о готовности завершить карьеру, если проиграет бой против Франклина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа джермейн франклин

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