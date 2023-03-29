Джошуа и Франклин устроили дуэль взглядов перед боем
Британский экс-чемпион возвращается в ринг после двух поражений от Александра Усика.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в своем ближайшем поединке подерется с Джермейном Франклином.
Бой британского и американского боксеров состоится 1 апреля в Лондоне на арене O2.
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Перед поединком будущие соперники встретились лицом к лицу на пресс-конференции, устроив также традиционную битву взглядов.
Оба бойца абсолютно спокойно провели дуэль, одновременно завершив психологическое противостояние.
FACE OFF 👀@anthonyjoshua vs @JermaineFrankl6#JoshuaFranklin live on DAZN pic.twitter.com/ouHgppCRgb— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 29, 2023
Ранее Джошуа заявил о готовности завершить карьеру, если проиграет бой против Франклина.