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Франклин озвучил амбициозную цель на бой с Джошуа

Американский боксер уверен в своем успехе в поединке с экс-чемпионом.
Сегодня, 12:45
Джермейн Франклин / Getty Images
Джермейн Франклин / Getty Images

Американский представитель супертяжелого дивизиона Джермейн Франклин поделился ожиданиями от предстоящего боя против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

По словам боксера, он уверен в своем успешном выступлении и нацелен на досрочную победу.

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"Говорят, что на кону стоит карьера Джошуа. Для них этот бой будет горьким разочарованием. Джошуа мог выбрать кого угодно, но остановил свой выбор на мне. Возможно, он пытается доказать себе, что сможет сделать со мной то, что не смог Диллиан Уайт.

Я хочу отправить его задницу в нокаут. Это моя цель. Я пришел сюда, чтобы разбудить Джошуа и весь остальной мир. Я точно чувствую, что в конце боя окажусь победителем. Что касается Джошуа и его тренеров, то я не могу предсказать, какой стиль он попытается использовать", - приводит слова Франклина Boxing News 24.

Напомним, что Энтони Джошуа и Джермейн Франклин встретятся в ринге 1 апреля в Лондоне на арене O2.

Ранее Джошуа заявил о готовности завершить карьеру, если проиграет бой против Франклина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа джермейн франклин

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