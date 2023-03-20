"Совсем не простой бой": Промоутер Джошуа оценил будущего соперника

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мыслями о будущем сопернике своего подопечного Джермейне Франклине.

По его словам, этот поединок не будет легким для его клиента, но он надеется на победу.

"Джошуа выглядит хорошо, но я взволован. Люди говорят, что это простой бой для Энтони, но это совсем не так. Давайте посмотрим на факты. Он возвращается после двух поражений от лучшего вне зависимости от весовой категории Александра Усика, но вы видели эмоциональную сторону Эй Джея во время последнего выступления и после боя.

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Франклин полон уверенности после поединка с Диллианом Уайтом. Кажется, что он внезапно сбросил около девяти килограммов. Это важный момент в карьере Энтони Джошуа. Люди говорят о его боях с Деонтеем Уайлдером, Уайтом и Фьюри, но ему нужно победить 1 апреля.

Франклин - хороший боец, который подойдет к бою с солидным арсеналом. Джошуа необходимо упорно работать в скромном окружении. Я думаю, что так усердно он не трудился ни в одном лагере. Очень надеюсь, что он сможет показать 1 апреля выступление, на которое заслуживает, ведь я верю, что Джошуа все еще на своем пике. Но ему необходимо победить Франклина", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что Энтони Джошуа и Джермейн Франклин встретятся в ринге 1 апреля в Лондоне на арене O2.