iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Совсем не простой бой": Промоутер Джошуа оценил будущего соперника

В ближайшем поединке экс-чемпион подерется с Джермейном Франклином.
Сегодня, 15:05
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мыслями о будущем сопернике своего подопечного Джермейне Франклине.

По его словам, этот поединок не будет легким для его клиента, но он надеется на победу.

"Джошуа выглядит хорошо, но я взволован. Люди говорят, что это простой бой для Энтони, но это совсем не так. Давайте посмотрим на факты. Он возвращается после двух поражений от лучшего вне зависимости от весовой категории Александра Усика, но вы видели эмоциональную сторону Эй Джея во время последнего выступления и после боя.

Читай также: "Пришло мое время шокировать мир": Франклин сделал громкое заявление о бое с Джошуа

Франклин полон уверенности после поединка с Диллианом Уайтом. Кажется, что он внезапно сбросил около девяти килограммов. Это важный момент в карьере Энтони Джошуа. Люди говорят о его боях с Деонтеем Уайлдером, Уайтом и Фьюри, но ему нужно победить 1 апреля.

Франклин - хороший боец, который подойдет к бою с солидным арсеналом. Джошуа необходимо упорно работать в скромном окружении. Я думаю, что так усердно он не трудился ни в одном лагере. Очень надеюсь, что он сможет показать 1 апреля выступление, на которое заслуживает, ведь я верю, что Джошуа все еще на своем пике. Но ему необходимо победить Франклина", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что Энтони Джошуа и Джермейн Франклин встретятся в ринге 1 апреля в Лондоне на арене O2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн джермейн франклин

Статьи по теме

Хирн усомнился в успешности подготовки Фьюри к бою с Усиком Хирн усомнился в успешности подготовки Фьюри к бою с Усиком
"Фьюри всегда будет желать боя с Джошуа": Беллью оценил вероятность поединка двух британцев "Фьюри всегда будет желать боя с Джошуа": Беллью оценил вероятность поединка двух британцев
"Следствие разочарования": Экс-тренер Джошуа - о срыве Энтони на Усика "Следствие разочарования": Экс-тренер Джошуа - о срыве Энтони на Усика
Усик сравнил Фьюри и Джошуа Усик сравнил Фьюри и Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202417:05
Сборная Украины прибыла в Лондон на матч против Англии
Бокс16:50
"Для него будет все ужасно": Фроч назвал потенциального виновника срыва боя Фьюри - Усик
Европа16:42
Кто выиграет Золотой мяч 2023: Месси наращивает отрыв от Холанда
Европа16:30
Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023: У Барселоны нет конкуренции
Европа16:23
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023: Арсенал закрепился на первом месте
Евро-202416:20
Англия - Украина: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023
Евро-202416:10
Англия - Украина: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023
Европа15:53
ПСЖ определился с будущим Галтье
НБА15:45
Адетокумбо стал лидером Милуоки по количеству матчей в составе
Европа15:20
Игрок Барселоны высказался о возвращении Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK