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Джошуа оценил победу над Франклином

Британец насладился победой над американцем.
Сегодня, 08:07
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

В субботу, первого апреля, на арене О2 в Лондоне (Англия) состоялся поединок в супертяжелой весовой категории между местным экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO).

Победу единогласным решением судей добыл британец. По словам Энтони, он сосредоточен на своем будущем.

"Прошлый раз, когда у меня был микрофон, все было немного хаотично, но сегодня я спокоен. Франклин - молодец. Я уважаю его за это. Он и его команда были готовы к бою. Я должен был нокаутировать его… но, что я могу сказать? Дело сделано, и мы двигаемся дальше", - цитирует Джошуа ESPN.

Стоит отметить, что после боя Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.


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Джошуа - Франклин: лучшие моменты боя
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