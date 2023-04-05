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"Отличный поединок": Промоутер Джойса отреагировал на желание Джошуа устроить бой

Фрэнк Уоррен не против свести в ринге подопечного с бывшим чемпионом.
Сегодня, 10:41
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойса, высказался по поводу желания бывшего обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа подраться с его клиентом.

По его словам, это был бы отличный поединок и они бы с удовольствием его организовали.

"Если вы посмотрите на этот бой, то это отличный поединок для Джошуа, потому что он дает ему шанс вернуть свои позиции в рейтинге, так как Джо - временный чемпион мира.

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Если он победит Джойса, а это "если" еще под большим вопросом, то тогда станет временным чемпионом мира. Это значит, что Джошуа будет обязательным претендентом на титул WBO. Это меняет игру для него. Так что я уверен, что Джошуа хочет подраться с Джойсом. Мы бы с удовольствием согласовали с ним этот бой.

Я думаю, что Джойс побьет Джошуа. Я считаю, что он остановит его. Мне действительно так кажется. Джойс нокаутировал бы и Джошуа, и Джермейна Франклина. Обоих за один вечер", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Отметим, ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал потенциальных соперников своего клиент после его победы над Джермейном Франклином.

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