Стало известно, когда может состояться бой Усик - Фьюри

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу срыва поединка за бесспорное чемпионство с украинцем Александром Усиком.

По мнению промоутера, причиной отмены боя стал финансовый вопрос.

"Сыграли ли деньги решающую роль? Да, абсолютно, иначе бы он состоялся. Саудовских денег было достаточно. Это то, на что обе стороны изначально согласились".

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Арум сообщил, что титульный поединок может принять Саудовская Аравия в конце текущего года.

"Были некоторые разногласия относительно матча-реванша, но я думаю, что это был просто предлог. Саудовцы сказали, что они готовы принять бой, но только в ноябре или декабре. Так что они никого не вводили в заблуждение", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри сделал интригующее предположение о будущем сопернике Усика.