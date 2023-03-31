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Отец Фьюри сделал интригующее предположение о будущем сопернике Усика

Джон Фьюри считает, что украинский боксер не будет драться с обязательным претендентом.
Сегодня, 11:02
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился предположениями о будущем обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика после срыва объединительного боя с его сыном.

Фьюри-старший считает, что украинский боксер в следующем поединке встретится в ринге с Деонтеем Уайлдером, а обязательный претендент на его пояс Даниэль Дюбуа получит отступные и отойдет в сторону.

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"Странно, что никто об этом не говорит. Я думал, что это произойдет, когда мы еще работали над боем в Саудовской Аравии. Они с Уайлдером в хороших отношениях, и я думаю, что уже подписали контракт.

Я знаю, что Дюбуа является обязательным претендентом, но не удивлюсь, если Фрэнк Уоррен получит какие-то отступные деньги", - цитирует Фьюри-старшего Boxing Scene.

Ранее Деонтей Уайлдер оценил возможность проведения поединка с Александром Усиком.

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