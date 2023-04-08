Тренер Уайлдера предположил, кто виновен в срыве боя Усика с Фьюри

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался по поводу срыва объединительного боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению специалиста, британский боксер с самого начала не хотел выходить на этот поединок, из-за чего постоянно выдвигал свои требования, в частности желание получить 70 процентов от общего гонорара.

Читай также: "Говорил, что он король и стоит дорого": Усик назвал сумму, которую Фьюри хотел получить за бой

"Это косвенно говорит о том, что на самом деле ты не хочешь драться", - приводит слова Скотта Boxing Social со ссылкой на ES NEWS.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри назвал виновников срыва поединка с Александром Усиком.