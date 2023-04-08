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"Было сложно отказаться": Промоутер Фьюри нашел виновников срыва боя с Усиком

Представитель британца озвучил неожиданную причину, почему поединок не удалось организовать сейчас.
Сегодня, 11:58
Боб Арум и Тайсон Фьюри / Getty Images
Боб Арум и Тайсон Фьюри / Getty Images

Боб Арум, со-промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, считает, что срыву объединительного боя с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком поспособствовали потенциальные организаторы поединка из Саудовской Аравии.

По словам представителя британского боксера, саудовские инвесторы предлагали большие деньги за проведение боя, но не сейчас, а позже, что помешало успешным переговорам. Тем не менее промоутер считает, что этот поединок может состояться в Саудовской Аравии ближе к концу этого года.

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"Я думаю, что бой Усик - Фьюри может состояться позже в этом году. Мы вели переговоры об их поединке. Для Фьюри мы являемся со-промоутерами вместе с Queensberry Promotions, а менеджер Усика - наш друг Эгис Климас. Мы очень близки, я лично дружу с Усиком.

Опять же, эти переговоры всегда зависали из-за того, что саудовцы пообещали очень большие деньги за то, чтобы устроить бой в ноябре или декабре этого года. Когда бойцы осознали, сколько могут получить, им было сложно отказаться от этого. С точки зрения бизнеса есть большой смысл подождать до зимы", - сказал Арум в комментарии YouTube-каналу Maestro А.

Ранее Александр Усик назвал сумму, которую Тайсон Фьюри хотел получить за бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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