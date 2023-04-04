"Это уже была игра от Фьюри": Усик рассказал, когда понял, что бой сорвется

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал срыв переговоров об организации объединительного боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Украинский боксер объяснил, когда начал понимать, что поединок не состоится из-за позиции британского соперника.

"Когда понял, что боя не будет? Когда Тайсон Фьюри сказал о 70 на 30. То есть вся моя команда говорит: "Слушай, ну это крейзи мэн". Я буквально на следующий день говорю: "Я согласен". Ну все типа: "Ого!". Я говорю, что тут не в деньгах дело, а в поединке. Дело в абсолюте, чего ждет много людей.

Деньги - это хорошо. Это дополнительно для моей семьи, и за эти деньги я бы мог помочь тем, кто нуждается, но здесь именно поединок, здесь масштаб поединка, которого не было в супертяжелой весовой категории уже много десятилетий.

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Он думал, что я не согласен, что я скажу: "Да нет!". Я согласился на эти условия, потом он сказал о реванше, хотя его команда вписывала реванш, а не моя. Потом, уже когда я и на это согласился, они написали: "Ок, давай тогда следующий поединок 70 на 30 в нашу пользу". Они сказали: "Вы вообще сошли с ума". Ну, и я понимал, что это уже была игра от Тайсона Фьюри.

Мне кажется, он не тренировался. Он приходил в зал и кричал: "Я отбоксировал 15 раундов спарринга". Послушай, ну можно отбоксировать 15 раундов по одной минуте, по 30 секунд. Ну, он парень непредсказуемый, много чего хочет, много тянет на себя одеяло. Он даже не мог подумать, что я согласен на все условия, которые он мне предложил. Я согласился на все.

С ним нельзя быть уверенным на три процента или даже один, что он выйдет на поединок. Он играет в свою игру и считает себя королем", - сказал Усик в интервью Владимиру Кобелькову на YouTube-канале Київський торт.

Отметим, что Александр Усик также выразил надежду, что бой с Тайсоном Фьюри все же удастся организовать в будущем.