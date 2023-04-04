"Говорил, что он король и стоит дорого": Усик назвал сумму, которую Фьюри хотел получить за бой

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился подробностями переговоров с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, с которым так и не удалось договориться о встрече в ринге.

Украинский боксер рассказал о требованиях британского соперника, который хотел заработать за бой впечатляющую сумму.

"Он говорил за какие-то огромные миллионы, что он король, он стоит дорого и все такое. Я не уверен, что могу назвать те суммы, которые он говорил, но, мне кажется, это более 100 миллионов. Он говорил, что я Тайсон Фьюри, я король, я должен получить много.

Читай также: "Это уже была игра от Фьюри": Усик рассказал, когда понял, что бой сорвется

Я же ему написал, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов, величие бойца - это его поединки, это его путь.

А то, что ты заработал 100 миллионов, а через год кто-то заработает 200 миллионов - о твоих миллионах все забудут и все, а вот когда ты победишь всех и у тебя абсолют, четыре пояса, то об этом будут помнить абсолютно все.

Когда ты будешь забивать абсолютный чемпион мира, то сразу будет выдавать на первое место хэвивейт, а не сколько в этом поединке было заработано денег", - отметил Усик в интервью Владимиру Кобелькову на YouTube-канале Київський торт.

Отметим, что Александр Усик также выразил надежду, что бой с Тайсоном Фьюри все же удастся организовать в будущем.