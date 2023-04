Джойс и Чжилей прошли процедуру взвешивания

Zhilei Zhang weighs-in at 19st 12lbs! ⚖️ Can he hand Joe Joyce his first professional defeat tomorrow night? 🏆 #JoyceZhang | Saturday | BT Sport 1 pic.twitter.com/qexY0CRI0J

Joe Joyce weighs-in at 18st 4lbs! ⚖️ Will @JoeJoyceBoxing improve to 16-0 against Big Bang Zhang? 🏆 #JoyceZhang | Saturday | BT Sport 1 pic.twitter.com/nlN4LIJydG

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...