Джойс назвал желанного соперника после поединка с Чжилеем

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс поделился планами после поединка с Чжаном Чжилеем.

По словам британского боксера, он хочет выйти ринг с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Верю, что поединок с Фьюри состоится. Мы с ним устроили бы летом отличный британский бой. Я сейчас дерусь с левшой, потому что готовлюсь к титульному поединку с Усиком или Фьюри. Я готов. Бой с Фьюри будет огромным. Все хотят его увидеть. Это отличный поединок".

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"Здорово, что Фьюри меня хвалит, ведь от многих я не получаю признания. Так что уважение ему. Знаете, я проводил с ним раунды в спаррингах. Да, это бой, который я действительно хочу. Сначала я пройду Чжана Чжилея, а затем надеюсь, что мы сможем устроить этот поединок. Я очень уважаю семью Фьюри, но хочу этот бой", - цитирует Джойса BoxingScene.

Напомним, бой Джойс - Чжилей состоится 15 апреля в Великобритании.