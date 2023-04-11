Джойс назвал желанного соперника после поединка с Чжилеем
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс поделился планами после поединка с Чжаном Чжилеем.
По словам британского боксера, он хочет выйти ринг с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
"Верю, что поединок с Фьюри состоится. Мы с ним устроили бы летом отличный британский бой. Я сейчас дерусь с левшой, потому что готовлюсь к титульному поединку с Усиком или Фьюри. Я готов. Бой с Фьюри будет огромным. Все хотят его увидеть. Это отличный поединок".
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"Здорово, что Фьюри меня хвалит, ведь от многих я не получаю признания. Так что уважение ему. Знаете, я проводил с ним раунды в спаррингах. Да, это бой, который я действительно хочу. Сначала я пройду Чжана Чжилея, а затем надеюсь, что мы сможем устроить этот поединок. Я очень уважаю семью Фьюри, но хочу этот бой", - цитирует Джойса BoxingScene.
Напомним, бой Джойс - Чжилей состоится 15 апреля в Великобритании.