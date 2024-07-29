iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я вернусь": Джойс подтвердил, что не собирается завершать карьеру

38-летний британский боксер продолжит выступления после поражения от Чисоры.
Сегодня, 07:29
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Бывший временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джо Джойс прокомментировал свое поражение от Дерека Чисоры.

Британский боксер поздравил соотечественника с победой и заявил, что не собирается завершать карьеру.

Читай также: Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит

"Это не должно было случиться прошлой ночью. Великая битва. Дерек, поздравляю с твоей победой. Благодарю моих фанатов за поддержку. Я вернусь", - написал Джойс в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Джойс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Джо Джойс

Статьи по теме

Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит
"Что за бой": Промоутера Усика восхитила победа Чисоры над Джойсом "Что за бой": Промоутера Усика восхитила победа Чисоры над Джойсом
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
"Уже подтвердили": Гвоздик анонсировал возвращение в ринг и большой бой "Уже подтвердили": Гвоздик анонсировал возвращение в ринг и большой бой
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Бокс12:05
Бокс: расписание боев
Бокс12:02
"Уже подтвердили": Гвоздик анонсировал возвращение в ринг и большой бой
Олимпийские игры12:00
Фехтование на Олимпиаде-2024: Харлан с проблемами, но прошла в 1/8 финала, Комащук вилетела
Европа11:55
Шахтер избавился от легионера - защитник продолжит карьеру в Дании
Олимпийские игры11:30
Дзюдо на Олимпиаде-2024: Белодед за шесть секунд выиграла первую схватку
Европа11:22
Яремчук прибыл в Грецию для завершения перехода в Олимпиакос
Другие страны11:15
Бывший лидер Шахтера остался без клуба - бразилец провалился во Флуминенсе
Олимпийские игры11:02
Стрельба на Олимпиаде-2024: Костевич и Банькин не прошли квалификацию микста пневматического пистолета с 10 м
Украина10:48
Защитник Динамо может перебраться в Бундеслигу
Европа10:41
Бенфика с Трубиным разгромила Фейеноорд в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK