"Я вернусь": Джойс подтвердил, что не собирается завершать карьеру

38-летний британский боксер продолжит выступления после поражения от Чисоры.

Бывший временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джо Джойс прокомментировал свое поражение от Дерека Чисоры.

Британский боксер поздравил соотечественника с победой и заявил, что не собирается завершать карьеру.

Читай также: Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит

"Это не должно было случиться прошлой ночью. Великая битва. Дерек, поздравляю с твоей победой. Благодарю моих фанатов за поддержку. Я вернусь", - написал Джойс в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Джойс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!