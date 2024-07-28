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Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит

40-летний ветеран заверил, что планирует продолжить выступления.
Вчера, 23:05
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поздравил своего трижды экс-соперника Дерека Чисору с победой над Джо Джойсом.

"Цыганский король" отметил, что для 40-летнего британца это отличный способ завершить карьеру.

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"Я так рад за него и так горжусь этим парнем и тем, как он служил британскому боксу на протяжении многих лет. Он провел так много поединков и так часто развлекал нас. Какой замечательный способ уйти. С размахом!

Да благослови тебя Бог, Дерек Чисора. Я приветствую тебя, ты настоящий мужик. Люблю тебя, брат. Всего наилучшего", - сказал Фьюри.

Тем не менее Чисора заявил, что пока не собирается на пенсию и планирует провести еще два боя.

"Это был мой не последний бой. У меня еще два поединка. Теперь я еду в Манчестер в конце года", - приводит слова Чисоры talkSPORT.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Джойс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора Джо Джойс

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