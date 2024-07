Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит

‼️ Tyson Fury congratulating Derek Chisora on Instagram after his win over Joe Joyce: “I salute you, you are the man.” [🎥 @Tyson_Fury ] pic.twitter.com/9m4czquY1s

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...