"Выводит меня на Усика или Фьюри": Джойс оценил значимость ближайшего боя
Британский боксер встретится в ринге с китайцем Чжаном Чжилеем.
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс поделился мыслями о ближайшем бое против Чжана Чжилея.
"Это рискованный поединок, но интересный. Он большой и я большой. Два больших боксера столкнутся - будет прекрасный поединок.
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Я мог бы немного подождать и получить более легкий поединок, но подумал - почему бы не испытать себя и не остаться готовым?
Он топ-боксер и это неплохо выводит меня на Усика или Фьюри. Именно на это я и надеюсь - на возможный большой поединок летом", - приводит слова Джойса Sky Sports.
Напомним, что бой Джойса и Чжилея состоится 15 апреля в Лондоне.
Ранее Джо Джойс оценил шансы на проведения поединка с Энтони Джошуа.