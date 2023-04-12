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"Выводит меня на Усика или Фьюри": Джойс оценил значимость ближайшего боя

Британский боксер встретится в ринге с китайцем Чжаном Чжилеем.
Сегодня, 16:37
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс поделился мыслями о ближайшем бое против Чжана Чжилея.

"Это рискованный поединок, но интересный. Он большой и я большой. Два больших боксера столкнутся - будет прекрасный поединок.

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Я мог бы немного подождать и получить более легкий поединок, но подумал - почему бы не испытать себя и не остаться готовым?

Он топ-боксер и это неплохо выводит меня на Усика или Фьюри. Именно на это я и надеюсь - на возможный большой поединок летом", - приводит слова Джойса Sky Sports.

Напомним, что бой Джойса и Чжилея состоится 15 апреля в Лондоне.

Ранее Джо Джойс оценил шансы на проведения поединка с Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс

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