"Выводит меня на Усика или Фьюри": Джойс оценил значимость ближайшего боя

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс поделился мыслями о ближайшем бое против Чжана Чжилея.

"Это рискованный поединок, но интересный. Он большой и я большой. Два больших боксера столкнутся - будет прекрасный поединок.

Читай также: Джойс объяснил, почему бы Фьюри победил бы Усика

Я мог бы немного подождать и получить более легкий поединок, но подумал - почему бы не испытать себя и не остаться готовым?

Он топ-боксер и это неплохо выводит меня на Усика или Фьюри. Именно на это я и надеюсь - на возможный большой поединок летом", - приводит слова Джойса Sky Sports.

Напомним, что бой Джойса и Чжилея состоится 15 апреля в Лондоне.

Ранее Джо Джойс оценил шансы на проведения поединка с Энтони Джошуа.