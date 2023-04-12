Джойс оценил шансы на проведения боя с Джошуа

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс поделился мнением по поводу возможного поединка с Энтони Джошуа.

По слова Джойса, британский боксер хотел бы провести бой с соотечественником.

"Ранее между нами были враждебные отношения, но, может быть, мы сможем уладить их в ринге. Должно быть, поражение Энди Руису многое изменило в его жизни. Он тогда был на вершине, и все рухнуло в один момент. Восприятие людей о нем тоже изменилось".

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"Джошуа моложе, но уже был на вершине. Все же у него еще есть время. Я то же не пасу задних и мы стремимся к одной цели. К тому же у меня есть титул. Так что бой со мной, это хороший вариант для Джошуа", - приводит слова Джойса Boxing News 24.

Напомним, следующий поединок Джойс проведет 15-го апреля на Copper Box Arena в Лондоне против китайца Чжана Чжилея.