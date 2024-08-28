Менеджер Джойса оцінив, чи варто його клієнту завершити кар'єру

Адам Мореллі, менеджер британського суперважковаговика Джо Джойса, поділився думками про плани свого клієнта і можливе завершення кар'єри.

За словами представника боксера, його клієнту поки що рано йти на пенсію.

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"Безумовно, йому слід продовжувати, якщо він почувається досить здоровим. Джойс знаходиться в кращих кондиціях, ніж більшість суперважковаговиків. Він у здоровому глузді, йому слід битися далі. Нам потрібно отримати правильні для нього бої, але це мають бути поєдинки проти топових бійців. .Я вважаю, що коли бої Джойса проти топів перестануть бути конкурентними, йому варто завершити кар'єру.

Джо - не з тих людей, яким слід виходити і перетворюватися на гейткіпера чи джорнімена. Це не те, що варто робити Джо Джойсу. Я вважаю, що Джо слід завершити кар'єру в той момент, коли він не зможе серйозно конкурувати на топовому рівні. Але поки він не там, бій між ним та Даніелем Дюбуа був би дуже конкурентним", - наводить слова Мореллі Boxing Social.

Нагадаємо, раніше Дерек Чісора сенсаційно переміг Джо Джойса одноголосним рішенням суддів.

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