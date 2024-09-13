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Джойс высказался о завершении карьеры после сенсационного поражения от Чисоры

Британский боксер поделился своими дальнейшими планами.
Сегодня, 16:59
Джойс уступил Чисоре / Getty Images
Джойс уступил Чисоре / Getty Images

Британский представитель супертяжелого дивизиона Джо Джойс ответил, не собирается ли завершить карьеру после поражения от Дерека Чисоры.

По его словам, он пока не планирует уходить из бокса и считает, что ему еще есть, что продемонстрировать.

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"Пока нет никаких имен. Я просто хочу оставаться активным и устраивать увлекательные поединки для зрителей, которые придут их смотреть. Это моя работа. Я пока не готов уходить на пенсию, мне по-прежнему есть что делать. Поэтому я продолжу драться.

Это мой выбор - что я решу делать со своим телом и своей профессией. Ты не можешь завершить карьеру, пока не будешь готов к этому. Вот что я могу сказать по этому поводу", - сказал Джойс в комментарии Seconds Out.

Напомним, ранее Дерек Чисора сенсационно победил Джо Джойса единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс

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