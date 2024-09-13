Джойс высказался о завершении карьеры после сенсационного поражения от Чисоры
Британский представитель супертяжелого дивизиона Джо Джойс ответил, не собирается ли завершить карьеру после поражения от Дерека Чисоры.
По его словам, он пока не планирует уходить из бокса и считает, что ему еще есть, что продемонстрировать.
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"Пока нет никаких имен. Я просто хочу оставаться активным и устраивать увлекательные поединки для зрителей, которые придут их смотреть. Это моя работа. Я пока не готов уходить на пенсию, мне по-прежнему есть что делать. Поэтому я продолжу драться.
Это мой выбор - что я решу делать со своим телом и своей профессией. Ты не можешь завершить карьеру, пока не будешь готов к этому. Вот что я могу сказать по этому поводу", - сказал Джойс в комментарии Seconds Out.
Напомним, ранее Дерек Чисора сенсационно победил Джо Джойса единогласным решением судей.
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