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"Хотим больших боев": Менеджер Чжилея настаивает на проведении поединка с Фьюри

Представитель китайского боксера хочет свести его в ринге с британским чемпионом.
Сегодня, 18:25
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Терри Лейн, менеджер временного чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея, высказался о дальнейших планах своего подопечного.

Представитель китайского боксера не стал отбрасывать вариант с проведением реванша с Джо Джойсом, но прежде всего хотел бы организовать своему клиенту бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

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"Реванш прописан в контракте. Думаю, мы это увидим, но это не будет наш следующий бой. Я уверен, что мы скоро поговорим с Джорджем и Фрэнсисом Уорренами, а также со всеми остальными.

Вы сейчас разговариваете с наименее удивленным человеком на планете. Вот почему мы хотели этого боя. Мы чувствовали, что это произойдет. Я чувствую, что мы представляем лучшего супертяжеловеса в мире.

Мы хотим больших боев, мы хотим Тайсона Фьюри ради фанатов. Давайте встретимся с Тайсоном на Уэмбли или что-то в этом роде", - приводит слова менеджера Boxing Scene.

Ранее Чжан Чжилей оценил возможность проведения реванша с Джо Джойсом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Чжан Чжилей

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