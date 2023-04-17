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Менеджер Чжилея заявил о готовности устроить бой против Усика или Фьюри

Китайский супертяжеловес хочет получить поединок с чемпионом.
Сегодня, 19:02
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Терри Лейн, представляющий интересы временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея, рассказал о дальнейших планах своего подопечного после победы над Джо Джойсом.

По словам менеджера, он хочет организовать своему клиенту бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика или чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

"Это то, чего мы ожидали. Считаю, что Чжилей - сейчас лучший супертяжеловес в мире. На данный момент нет супертяжеловеса, имеющего лучшее резюме за последние 12 месяцев. Он победил Хрговича, но тогда ему руку не подняли. А сейчас он просто переехал Джойса. Мы знали, что это произойдет.

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Чжану отказывали в поединке Джошуа, Чисора и Уайт, поэтому они выбывают из списка кандидатов на его следующий бой. Он нанес бы физическую травму Уайлдеру и завершил бы его карьеру. Никто не сможет драться с ним, кроме Усика и Фьюри.

Знаю, что сейчас беспорядок со всеми этими организациями и их поясами. Никто не знает, кто претендент, кто первый в очереди, что дальше произойдет. Но есть два самых тяжелых боя - с Усиком и Фьюри, которые мы сейчас и хотим. Мы хотим поговорить с Джорджем Уорреном и сделать бой с Тайсоном. Наши планы на будущее - стать чемпионом мира", - приводит слова менеджера Boxing Scene.

Ранее Чжан Чжилей оценил возможность проведения реванша с Джо Джойсом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Чжан Чжилей

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