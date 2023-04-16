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Чжилей сообщил, с кем хочет подраться после победы над Джойсом

Китайский боксер выразил желание встретиться в ринге с чемпионом.
Сегодня, 09:52
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей оценил свою победу в поединке с Джо Джойсом и назвал своего следующего желаемого соперника.

Несмотря на то что китаец отобрал у британца пояс временного чемпиона по версии WBO и стал претендентом для Александра Усика, он заявил, что хотел бы получить бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, если выбор будет зависеть от него.

"Мне было легко пробивать этим ударом слева Хрговича, и в бою с Джойсом было то же самое. Я верю, что любого бойца легко достану этим ударом. Мои соперники видят его, но ничего не могут с этим поделать.

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Следующий - Тайсон Фьюри в Китае.

Мне кажется, что после боя с Хрговичем люди сомневаются в моей форме и выносливости, но у меня был очень удачный тренировочный лагерь. Мои тренеры по боксу и физподготовке просто топовые.

Я стал профессионалом в 30 лет, провел в боксе много лет, стремясь получить титул. Я обязательный претендент и желаю завоевать титул", - приводит слова Чжилея Boxing News 24/7.

Напомним, что Чжилей одержал над Джойсом победу техническим нокаутом в шестом раунде и отобрал у него пояс временного чемпиона по версии WBO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джо Джойс Чжан Чжилей

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