"Я разочарован, но вернусь": Джойс отреагировал на неожиданное поражение от Чжилея

Британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мыслями после сенсационного поражения в бою с китайцем Чжаном Чжилеем.

Боксер отдал должное сопернику, признав, что тот его превзошел, но заверил, что сможет вернуться.

"Я просто продолжал пропускать удары слева. Это повторялось снова и снова. Я не мог избежать их. Мой соперник был быстрым, сильным, могучим и опытным. Спасибо ему и его команде за этот бой.

Иногда, когда вы рискуете, дела идут не по вашему плану. Я разочарован, но я вернусь. Если я решу провести с ним бой-реванш, то пересмотрю свои действия, чтобы понять, что нужно улучшить.

Я очень разочарован. У меня не было сомнений, что я выиграю. Иногда все идет не по вашему плану. Именно это и произошло", - приводит слова Джойса Boxing News 24.

Напомним, что Чжилей одержал над Джойсом победу техническим нокаутом в шестом раунде и отобрал у него пояс временного чемпиона по версии WBO.