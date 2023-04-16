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"Я разочарован, но вернусь": Джойс отреагировал на неожиданное поражение от Чжилея

Китайский боксер одержал досрочную победу над британцем.
Сегодня, 08:58
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мыслями после сенсационного поражения в бою с китайцем Чжаном Чжилеем.

Боксер отдал должное сопернику, признав, что тот его превзошел, но заверил, что сможет вернуться.

"Я просто продолжал пропускать удары слева. Это повторялось снова и снова. Я не мог избежать их. Мой соперник был быстрым, сильным, могучим и опытным. Спасибо ему и его команде за этот бой.

Иногда, когда вы рискуете, дела идут не по вашему плану. Я разочарован, но я вернусь. Если я решу провести с ним бой-реванш, то пересмотрю свои действия, чтобы понять, что нужно улучшить.

Я очень разочарован. У меня не было сомнений, что я выиграю. Иногда все идет не по вашему плану. Именно это и произошло", - приводит слова Джойса Boxing News 24.

Напомним, что Чжилей одержал над Джойсом победу техническим нокаутом в шестом раунде и отобрал у него пояс временного чемпиона по версии WBO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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