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Чжилей одержал сенсационную досрочную победу над Джойсом

Китаец отобрал у британца пояс временного чемпиона WBO и стал претендентом на титул Усика.
Сегодня, 07:40
Чжилей победил Джойса / Getty Images
Чжилей победил Джойса / Getty Images

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (15-1, 14 KO) потерпел сенсационное поражение в поединке против китайца Чжана Чжилея (25-1-1, 20 KO).

Бой состоялся в Лондоне на CopperBox Arena и стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

Источник: Getty Images

Противостояние началось с разведки, Джойс выглядел активнее, но Чжилей удачно действовал на контратаках, сумев нанести несколько силовых ударов. Во втором раунде андердогу удалось потрясти фаворита прямым с левой и разбить ему нос.

Непобежденный британец попытался активизироваться, перебивал соперника, но китаец успешно доносил свои удары по сопернику, который много пропускал. В результате в пятом раунде у Джойса образовалась большая гематома под правым глазом.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

После осмотра врача британскому боксеру разрешили продолжить бой. Однако в середине шестой трехминутки, когда правый глаз Джойса практически закрылся, пришлось снова обратиться к медику, который посоветовал рефери остановить поединок.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Таким образом, Чжилей одержал победу над Джойсом техническим нокаутом, отобрал у него пояс временного чемпиона WBO и стал претендентом на основной титул организации, которым владеет Александр Усик.

Источник: Getty Images

Джойс потерпел первое поражение на профессиональном ринге, а для Чжилея эта победа стала 25-й.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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