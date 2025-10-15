Чисора получил соперника для юбилейного боя

Терри Лэйн, менеджер китайского представителя супертяжелого веса Чжана Чжилея, заявил, что его клиент дал согласие на бой с британцем Дереком Чисорой.

Юбилейный 50-й поединок британского боксера должен состояться 13 декабря на арене Co-op Live в Манчестере.

"Мы не особо распространялись на этот счет, потому что наша команда и сам Чжилей не те, кто будет спешить выкладывать информацию в социальных сетях. Но три недели назад нам предложили бой, и через несколько дней мы на него согласились. Так что в целом мы приняли поединок три недели назад.

Queensberry хочет устроить этот бой, он очень нравится DAZN. Это совместный ивент с Мозесом Итаумой, выступление в соглавном событии вечера бокса на PPV. Так что, в общем, мы достаточно быстро ответили согласием. И несколько дней назад мы пришли к моменту, когда почувствовали, что необходимо что-то сказать. Вот почему вы видите, как сейчас появляется эта информация", - приводит слова Лэйна BoxingScene.

Напомним, ранее Чисора анонсировал свой юбилейный бой.

