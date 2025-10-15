iSport.ua
Русский Українська

Чисора получил соперника для юбилейного боя

Менеджер оппонента британца подтвердил согласие на поединок.
Сегодня, 19:02       Автор: Игорь Мищук
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Терри Лэйн, менеджер китайского представителя супертяжелого веса Чжана Чжилея, заявил, что его клиент дал согласие на бой с британцем Дереком Чисорой.

Юбилейный 50-й поединок британского боксера должен состояться 13 декабря на арене Co-op Live в Манчестере. 

Читай также: Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара

"Мы не особо распространялись на этот счет, потому что наша команда и сам Чжилей не те, кто будет спешить выкладывать информацию в социальных сетях. Но три недели назад нам предложили бой, и через несколько дней мы на него согласились. Так что в целом мы приняли поединок три недели назад.

Queensberry хочет устроить этот бой, он очень нравится DAZN. Это совместный ивент с Мозесом Итаумой, выступление в соглавном событии вечера бокса на PPV. Так что, в общем, мы достаточно быстро ответили согласием. И несколько дней назад мы пришли к моменту, когда почувствовали, что необходимо что-то сказать. Вот почему вы видите, как сейчас появляется эта информация", - приводит слова Лэйна BoxingScene.

Напомним, ранее Чисора анонсировал свой юбилейный бой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Чжан Чжилей

Статьи по теме

Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара
"Ставьте свой дом": Чисора сделал однозначный прогноз на бой Паркер - Уордли "Ставьте свой дом": Чисора сделал однозначный прогноз на бой Паркер - Уордли
"Ведем переговоры с несколькими": Промоутер рассказал о поиске соперника для Чисоры "Ведем переговоры с несколькими": Промоутер рассказал о поиске соперника для Чисоры
Чисора анонсировал свой юбилейный бой Чисора анонсировал свой юбилейный бой

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:25
NaVi с победы стартовали на Thunderpick World Championship 2025
Европа21:10
Обнародован финальный список претендентов на награду Golden Boy-2025
ЧМ-202620:28
"Две стратегические игры": Ребров рассказал, что хочет увидеть в решающих матчах отбора ЧМ-2026
НБА19:49
Уэстбрук нашел новую команду в НБА
Бокс19:44
"Говорит о нем постоянно": Промоутер Фьюри назвал бой, который тот действительно хочет
Украина19:20
УХЛ: Шторм оформил первую победу в сезоне
Бокс19:02
Чисора получил соперника для юбилейного боя
Европа18:54
Судаков вернулся к тренировкам Бенфики
Европа18:35
Лучший бомбардир Милана этого сезона получил травму в сборной
Формула 118:12
Расселл отреагировал на новый контракт с Мерседес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK