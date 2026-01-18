iSport.ua
Менеджер Чжилея отреагировал на желание промоутера Дюбуа устроить бой

Представитель китайца полностью поддержал идею подобного поединка.
Сегодня, 13:22       Автор: Игорь Мищук
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Терри Лейн, менеджер китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея, отреагировал на слова промоутера бывшего чемпиона Даниэля Дюбуа о желании организовать их бой.

Представитель китайского боксера заявил, что его клиент абсолютно готов встретиться в ринге с британцем.

Читай также: "Бой двух мощных панчеров": Промоутер выбрал соперника для Дюбуа

"Чжилей стопроцентно хочет подраться с Дюбуа. Этот бой уже давно в нашем списке желаний. Мы дали Queensberry об этом знать. Давайте надеяться, что мы сможем устроить этот поединок.

Бой Чжилея против Дюбуа был бы абсолютным хитом. Они оба все еще топовые бойцы, невзирая на то что возвращаются после поражений. Есть смысл организовать этот бой", - приводит слова Лейна Sky Sports.

Отметим, ранее в команде Дюбуа также заявили о желании драться за титул.

