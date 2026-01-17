"Бой двух мощных панчеров": Промоутер выбрал соперника для Дюбуа

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился планами по поводу его дальнейшей карьеры.

По словам представителя британского боксера, он хотел бы свести в ринге своего подопечного с китайцем Чжаном Чжилеем.

"Я хочу устроить его бой против Чжана Чжилея. Я думаю, что это отличный поединок. Я бы действительно хотел увидеть этот бой. Посмотрим, как все сложится.

Это невероятный бой двух мощных панчеров. Это то, чего вы хотите - два больших парня будут выбрасывать бомбы. Это то, чего хотят болельщики - зрелищные бои", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее команда Дюбуа объяснила причину отказа от поединка за право драться с Александром Усиком.

