Команда Дюбуа объяснила причину отказа от поединка за право драться с Усиком

У британского боксера оценили перспективы выйти на титул по линии IBF.

Представитель промоутерской кампании Queensberry Promotions, клиентом которой является Даниэль Дюбуа, назвал причину их отказа от финального элиминатора IBF в супертяжелом весе с Фрэнком Санчесом, победитель которого мог стать претендентом для Александра Усика.

По его словам, они не видят особых перспектив получить возможность бороться за титул по линии Международной боксерской федерации.

"Элиминатор сейчас не имеет большого значения для Даниэля. Дерек Чисора был объявлен обязательным претендентом на титул IBF на их последней конвенции, поэтому бой с Фрэнком Санчесом определит, кто станет следующим в очереди после Чисоры.

К тому же, IBF последняя в очереди среди объединенных чемпионских титулов, принадлежащих Усику. Если бы Даниэль принял этот бой, это также ограничило бы его возможности в других организациях. Даниэль гордился тем, что был чемпионом IBF, но сам этот порядок и сам бой мало что дадут для его карьеры и не позволят ему вернуться в борьбу за титул чемпиона мира.

Даниэль вернется в 2026 году, и его ждут несколько больших поединков", - приводит слова представителя Queensberry Promotions Sky Sports.

