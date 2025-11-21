Дюбуа отказался от финального элиминатора за статус претендента для Усика

Британский экс-чемпион не будет драться с Фрэнком Санчесом.

Финальный элиминатор IBF в супертяжелом весе между бывшим чемпионом организации британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) и кубинцем Фрэнком Санчесом (25-1, 18 KO) не состоится.

Ранее соперники не смогли договориться о бое, после чего он был отправлен на промоутерские торги, которые должны были состояться 13 ноября. Затем они были отложены еще на неделю - до 20 ноября, но в итоге стало известно, что британский боксер и вовсе отказался от поединка, сообщает Sky Sports.

Победитель этого боя должен был стать обязательным претендентом на титул IBF, которым сейчас владеет украинец Александр Усик.

Кто может стать новым соперником для Санчеса, пока неизвестно. Однако предполагается, что это может быть британский ветеран Дерек Чисора.

Напомним, ранее Усик отказался от титула WBO, потеряв статус абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона, а пояс перешел к Фабио Уордли.

