"Следующего в очереди нет": Президент WBC высказался о защите титулов Усиком

Глава организации не намерен согласовывать с другими органами приоритетность претендентов.

Президент WBC Маурисио Сулейман собирается обсудить с чемпионом организации в супертяжелом весе Александром Усиком ситуацию по поводу защиты титула во время конвенции, которая состоится в конце этого месяца в Бангкоке.

Глава Всемирного боксерского совета сказал, что временный чемпион организации Агит Кабайел проведет защиту своего пояса 10 января. При этом он добавил, что не чувствует себя обязанным согласовывать с другими санкционирующими органами порядок защиты титулов.

"Мы пытались сотрудничать, но это не сработало. "Следующего в очереди" больше нет", - приводит слова Сулеймана BoxingScene.

Напомним, ранее Усик освободил титул WBO, отказавшись от защиты против Фабио Уордли, а британский боксер был повышен до статуса полноценного чемпиона.

