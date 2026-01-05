"Можем организовать это очень быстро": В команде Дюбуа заявили о желании драться за титул

Экс-чемпион хотел бы встретиться в ринге с Фабио Уордли.

Сэм Джонс, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о дальнейших планах своего клиента.

По словам представителя британского боксера, его подопечный хотел бы побороться за титул, встретившись в ринге с обладателем пояса WBO Фабио Уордли.

"Я бы с удовольствием устроил бой с Уордли. Вот в чем дело: Фабио Уордли - чемпион, так что это была бы добровольная защита. Помимо Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Александра Усика, Дюбуа - самое большое имя для Уордли, бой с которым принес бы больше всего денег.

Если Фабио получит бой с Усиком, то нужно отдать ему должное, он заслуживает эту возможность. Но, кроме этих бойцов, которых я упомянул, у Дюбуа самое громкое имя. Так что если Уордли хочет провести этот бой, мы можем организовать это очень быстро", - сказал Джонс в комментарии iFL TV.

Ранее команда Дюбуа объяснила причину отказа от поединка за право драться с Усиком.

