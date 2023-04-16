Чжилей оценил возможность проведения реванша с Джойсом

Китайский боксер рассказал, готов ли еще раз выйти в ринг против поверженного британца.

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей, отобравший пояс временного чемпиона по версии WBO у Джо Джойса, высказался о возможном повторном поединке с британцем.

По его словам, он будет готов провести реванш, если этого захочет его поверженный соперник.

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"Я знаю, что Джойс хотел меня утащить в глубокие воды и утопить, но, как видите, я все еще здесь. Он мог попробовать меня утопить, но я был готов протий все двенадцать раундов.

Да, я сделаю это, если Джо захочет реванш. Я готов снова драться с ним в Нью-Йорке, Лондоне или Китае.

Неудача ничего не значит. Если бы я сегодня потерпел неудачу, я бы посмотрел свое видео, поработал бы над своими слабыми местами и вернулся бы снова", - приводит слова Чжилея Boxing News 24/7.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джойс - Чжилей.